Папа Римский поприветствовал обмен между Россией и Украиной

Папа Франциск приветствовал взаимный обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом он сказал во время традиционной воскресной проповеди.

«На прошлой неделе произошел долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной. Меня радует весть об освобожденных людях, которые смогли обнять своих родных, и я продолжаю молить за скорее завершение конфликта и за устойчивый мир на востоке Украины», — цитирует РИА «Новости» понтифика.

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала, что переговорный процесс перешел в решающую стадию после телефонного общения Владимира Путина и Владимира Зеленского. Обмен произошел по формуле «35 на 35».

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Известно, что из России были выпущены 24 моряка, задержанных за пересечение границы в Керченском проливе, и режиссер Олег Сенцов. Украина передала в РФ журналиста Кирилла Вышинского и бывшего командира бригады противовоздушной обороны ДНР Владимира Цемаха.

Зеленский анонсировал новый обмен заключенными между Россией и Украиной в ближайшее время.