Папа римский подтвердил готовность Ватикана выступить миротворцем по Украине | 360°

27 октября 2022, 10:35
Папа римский подтвердил готовность Ватикана выступить миротворцем по Украине
Папа римский подтвердил намерение Святого престола быть посредником в конфликте на Украине
Папа римский Франциск подтвердил намерение Ватикана выступить миротворцем в конфликте на Украине. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов РИА «Новости».
«Спасибо за все, что вы делаете для мира», — сказано в письме понтифика Севастьянову.
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Папа римский подчеркнул, что Ватикан всегда готов работать во имя мира.
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Накануне о готовности Святого престола стать посредником в мирном урегулировании на Украине СМИ сообщил информированный источник в Ватикане.
В начале октября папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту. Он указал на необходимость сделать все для мирного урегулирования ситуации и призвал не вступать в опасную эскалацию.
Позднее понтифик отметил острую необходимость реформ международных организаций, чтобы важнейшие мировые институты вновь обрели свое первоначальное призвание: защита каждого человека, служение семье и забота о мире.
Украина
Папа римский
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