Папа римский подтвердил готовность Ватикана выступить миротворцем по Украине | 360°

Мир 27 октября 2022, 10:35 Папа римский подтвердил готовность Ватикана выступить миротворцем по Украине Папа римский подтвердил намерение Святого престола быть посредником в конфликте на Украине Unsplash

Читать 360tv в

Папа римский Франциск подтвердил намерение Ватикана выступить миротворцем в конфликте на Украине. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов РИА «Новости».

«Спасибо за все, что вы делаете для мира», — сказано в письме понтифика Севастьянову.

Реклама

Папа римский подчеркнул, что Ватикан всегда готов работать во имя мира.

Реклама

Накануне о готовности Святого престола стать посредником в мирном урегулировании на Украине СМИ сообщил информированный источник в Ватикане.

В начале октября папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту. Он указал на необходимость сделать все для мирного урегулирования ситуации и призвал не вступать в опасную эскалацию.

Позднее понтифик отметил острую необходимость реформ международных организаций, чтобы важнейшие мировые институты вновь обрели свое первоначальное призвание: защита каждого человека, служение семье и забота о мире.