Мир 18 декабря 2022, 11:59 Папа римский подписал документ об отречении на случай серьезных проблем со здоровьем ABC: папа римский Франциск подписал документ об отречении на случай серьезной болезни Викимедиа

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Папа римский Франциск заранее подписал документ об отречении на случай серьезных проблем со здоровьем. В этом понтифик, которому вчера исполнилось 86 лет, признался журналистам испанской газеты ABC.

Он добавил, что сказал госсекретарю, которым на тот момент был Тарчизио Бертоне: «В случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то — вот мое отречение».

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Папа римский не знает точно, где находится документ теперь, но предположил, что Бертоне отдал его новому госсекретарю — кардиналу Пьетро Паролину.

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В мире папу Франциска зовут Хорхе Марио Бергольо. Его избрали папой римским в 2013 году, после того как Бенедикт XVI отрекся от престола, пояснив, что считает себя слишком слабым для управления Церковью. В интервью папа Франциск поделился, что регулярно навещает 95-летнего Бенедикта XVI, и назвал его «святым».