Папа Франциск в ходе интервью испанской радиостанции COPE, отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане, по ошибке приписал слова президента России Владимира Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель. Внимание на это обратило РИА «Новости».

Папа римский заявил, что во время визита в Москву Меркель говорила о том, что нужно прекратить путем внешнего давления заставлять страны строить у себя демократию.

«Меркель, одна из великих фигур мировой политики, сказала в Москве 20 [августа]. Я перевожу — надеюсь, перевод правильный: „Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов“», — заявил папа Франциск.

На самом деле это слова президента России Владимира Путина, которые он произнес на итоговой пресс-конференции после переговоров с Ангелой Меркель.

Полностью цитата звучит так: «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы».

Тогда же российский лидер отметил, что миру придется считаться с террористическим движением «Талибан»*, которое взяло под контроль весь Афганистан.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель прошла в Москве 20 августа. Это последний визит германского политика в качестве главы правительства.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.