Папа Римский отложил встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск решил перенести встречу с патриархом Московским и вся Руси Кириллом. Она была запланирована в июне в Иерусалиме. Об этом написало аргентинское издание La Nacion.

«Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — процитировало ИА НСН слова Папы Римского.

Франциск также добавил, что отношения с патриархом у него сложились «очень хорошие», и он сожалеет в связи с переносом.

Ранее посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщал, что встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей может состояться этим летом.