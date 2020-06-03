Папа римский осудил насилие и расизм в связи с протестами в США

Он отметил, что невозможно проявлять терпимость или закрывать глаза на проявление расизма.

«В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь», — заявил Франциск.

Он сказал, что присоединяется к Миннеаполису и всем Соединенным Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма.