Папа римский осудил насилие и расизм в связи с протестами в США
Папа римский Франциск в связи с последними событиями в США, где проходят массовые акции протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, осудил насилие и любое проявление расизма. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Он отметил, что невозможно проявлять терпимость или закрывать глаза на проявление расизма.
«В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь», — заявил Франциск.
Он сказал, что присоединяется к Миннеаполису и всем Соединенным Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма.