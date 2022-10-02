Папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту | 360°

Мир 02 октября 2022, 13:55 Поделиться Telegram

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Viber Папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту Пара римский Франциск призвал президентов России и Украины положить конец конфликту «Википедия»

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Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту. Об этом сообщил ТАСС.

Понтифик призвал Путина немедленно остановить боевые действия. Зеленского глава Ватикана попросил быть открытым к переговорам.

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О необходимости перейти к мирному диалогу папа римский заявил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному».

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«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти», — отметил глава Ватикана.

Президента Украины он попросил быть открытым для серии мирных предложений.

В обращении ко всем остальным представителям международного сообщества папа римский указал на необходимость сделать все, что в их силах, чтобы положить конец конфликту, не вступая в опасную эскалацию.

Ранее понтифик осудил европейских политиков и призвал вспомнить о сострадании к «маленькому человеку». По его мнению, многие страны сегодня переживают «демографическую зиму», нехватку рабочих рук, но при этом отказываются принимать мигрантов и помогать им.

Неблагополучная социально-экономическая ситуация дает хорошую почву лишь для популизма. Европе пора вернуться к основополагающим ценностям, чтобы перестать быть самым большим кладбищем человечества.

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