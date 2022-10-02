Папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту | 360°

Все новости

Интересное

02 октября 2022, 15:21

От «Интервью с вампиром» до «Шантарама». Самые ожидаемые сериалы октября

Общество

02 октября 2022, 15:07

Госдума 3 октября обсудит проекты законов о вхождении в РФ новых субъектов

Реклама

Криминал

02 октября 2022, 14:54

Двух боевиков, готовивших теракт на железной дороге, ликвидировали в Кабардино-Балкарии

Спецоперация

02 октября 2022, 14:49

Стали известны условия кредитных каникул для мобилизованных россиян

Мир

02 октября 2022, 14:46

Запад посчитал своей потерей вхождение Херсонской области в состав России

Важное

02 октября 2022, 14:39

Лавров станет одним из представителей Путина при ратификации договоров с новыми территориями

Мир

02 октября 2022, 14:24

Экономике Германии предрекли серьезное падение из-за сделок с Россией и Китаем

Важное

02 октября 2022, 14:16

Путин назначит врио глав четырех новых регионов в течение 10 дней со дня их принятия в состав России

Общество

02 октября 2022, 14:14

Россию призвали ужесточить законы после исполнения «Миссис Крым» гимна нацбатов

Мир

02 октября 2022, 13:55

Папа римский обратился к президентам России и Украины с призывом положить конец конфликту

Пара римский Франциск призвал президентов России и Украины положить конец конфликту

Читать 360tv в

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом положить конец конфликту. Об этом сообщил ТАСС.

Понтифик призвал Путина немедленно остановить боевые действия. Зеленского глава Ватикана попросил быть открытым к переговорам.

Реклама

О необходимости перейти к мирному диалогу папа римский заявил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному».

Реклама

«Мои призывы направлены к президенту РФ, умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти», — отметил глава Ватикана.

Президента Украины он попросил быть открытым для серии мирных предложений.

В обращении ко всем остальным представителям международного сообщества папа римский указал на необходимость сделать все, что в их силах, чтобы положить конец конфликту, не вступая в опасную эскалацию.

Ранее понтифик осудил европейских политиков и призвал вспомнить о сострадании к «маленькому человеку». По его мнению, многие страны сегодня переживают «демографическую зиму», нехватку рабочих рук, но при этом отказываются принимать мигрантов и помогать им.

Неблагополучная социально-экономическая ситуация дает хорошую почву лишь для популизма. Европе пора вернуться к основополагающим ценностям, чтобы перестать быть самым большим кладбищем человечества.

Папа римский

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама