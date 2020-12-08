Папа Римский объявил об отпущении грехов из-за пандемии
Папа Римский Франциск сообщил о прощении грехов покаявшимся в течение нынешнего года. Решение об индульгенции было принято по причине пандемии коронавируса, пишет ТАСС.
Отмечается, что этот период продлится с 8 декабря текущего года до того же дня грядущего года. В течение этого времени всем, кто покается, отпустят их грехи. Папа Римский уточнил, что в непростой ситуации, возникшей из-за распространения COVID-19, это будет необходимо представителям старшего поколения, больным и умирающим людям, информирует «ФедералПресс».
Желающие, чтобы им простили отступление от праведной жизни, должны выполнить еще два условия помимо исповеди, среди которых причастие и молитва.