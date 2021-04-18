Папа римский обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе

Папа римский Франциск обеспокоен наращиванием военной активности на востоке Украины. Своими переживаниями он поделился во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщил ТАСС.

«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности», — сказал папа римский.

Он умолял снизить напряженность и, наоборот, сделать все возможное для примирения сторон.

Франциск также обратил внимание на тяжелую гуманитарную обстановку: «Выражаю свою духовную близость народу и прошу молиться».

Это был не первый раз, когда понтифик обеспокоенно отозвался о ситуации на Украине и попросил завершить боестолкновения. Например, в Пасху он призывал к прекращению гонки вооружений и примирению в Сирии и на Украине.

Вооруженный конфликт в Донбассе обострился в конце февраля. В регионе почти каждый день шли перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Есть раненые и погибшие среди военных и мирных жителей. Стороны перекладывали ответственность друг на друга.