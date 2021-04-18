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    18 апреля 2021, 15:11

    Папа римский обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе

    Алена Макаренко

    Папа римский Франциск обеспокоен наращиванием военной активности на востоке Украины. Своими переживаниями он поделился во время воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщил ТАСС.

    Папа римский обеспокоился из-за роста напряженности в Донбассе

    «Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности», — сказал папа римский.

    Он умолял снизить напряженность и, наоборот, сделать все возможное для примирения сторон.

    Франциск также обратил внимание на тяжелую гуманитарную обстановку: «Выражаю свою духовную близость народу и прошу молиться».

    Это был не первый раз, когда понтифик обеспокоенно отозвался о ситуации на Украине и попросил завершить боестолкновения. Например, в Пасху он призывал к прекращению гонки вооружений и примирению в Сирии и на Украине.

    Вооруженный конфликт в Донбассе обострился в конце февраля. В регионе почти каждый день шли перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Есть раненые и погибшие среди военных и мирных жителей. Стороны перекладывали ответственность друг на друга.