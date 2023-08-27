Мир 27 августа 2023, 01:28 Папа римский назвал самый главный грех журналистики Папа римский Франциск: дезинформация — самый главный грех журналистики РИА «Новости»

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Дезинформация является самым большим грехом журналистки. Об этом заявил папа римский Франциск, передал портал Vatican News.

«Дезинформация, когда журналистика не информирует или информирует плохо», — сказал верховный понтифик.

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Также папа римский назвал три других журналистских греха — любовь к скандалам, диффамация и клевета. По словам Франциска, на данный момент мир переживает эпоху, в которой «все комментируют». Он выразил обеспокоенность в связи с манипуляциями тех, кто интригующе распространяет ложные сведения, чтобы повлиять на мнение общественности.

В том числе папа римский высказался об украинском конфликте. Понтифик призвал не подчиняться «логике противостояния» и не вестись на «влияние языка ненависти». Он выразил надежду, что в мире появится пространство для высказывания тех, кто готов трудится ради урегулирования кризиса на Украине.

Ранее посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи упрекнул Евросоюз в незаинтересованности решения украинского конфликта. По его словам, ЕС прикладывает слишком мало усилий для этого.