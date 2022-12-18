Мир 18 декабря 2022, 10:33 Папа римский назвал конфликт на Украине мировой войной Папа римский Франциск: конфликт на Украине не завершится в ближайшее время flickr

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Конфликт на Украине — это мировая война, которая в ближайшее время не закончится, считает папа римский Франциск. Таким мнением он поделился с журналистами испанской газеты ABC.

«Я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — заявил понтифик.

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Он пояснил, что в конфликт вовлечены «уже несколько рук» и в нем «есть много интересов».

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Папа римский добавил, что украинский президент Владимир Зеленский уже в третий раз направил к нему своего религиозного советника. Понтифик остается на связи, принимает и помогает.

Ранее в Ватикане часто заявляли о поиске путей по урегулированию ситуации на Украине. Несколько дней назад госсекретарь государства Пьетро Паролин сообщил, что Ватикан готов поспособствовать началу переговоров России и Украины без всяких предварительных условий и станет идеальной площадкой для диалога.