Папа Римский Франциск пропустил службу из-за болезни

Папа Римский Франциск не появился на литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме. Из-за небольшого недомогания он предпочел остаться в апартаментах на территории Ватикана.

Как сообщила пресс-служба понтифика, другие мероприятия в папской программе отменены не были.

Эта новость вызвала в Риме кривотолки. Как стало известно Daily Mail, 26 февраля итальянцы обратили внимание, что Франциск кашлял и часто сморкался в носовой платок во время службы, приуроченной к Пепельной среде, началу поста перед Пасхой.

Затем он проехал на «папамобиле» по площади святого Петра. Он благословил несколько человек и даже поцеловал ребенка. Но католики заметили, что другие священники не целовали его перстень и не обнимали его, как обычно заведено.

В то же время, если бы папа знал, что у него коронавирус он был не стал контактировать с верующими.

В Риме зафиксировано всего три случая заболевания COVID-19, и все они выздоровели. Всего в Италии выявлено 528 больных, из которых 14 умерли. В критическом состоянии находятся 35 пациентов.