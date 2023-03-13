13 марта 2023, 14:37
Папа римский Франциск записал первый подкаст
ТАСС: Папа римский Франциск впервые записал подкаст
Папа Римский Франциск записал первый подкаст для сайта Vatican News к десятилетию восхождения на престол. Он назвал его Popecast. Об этом сообщил ТАСС.
В беседе с журналистами понтифик признался, что вспоминает события десятилетней давности «будто это было вчера». Религиозного деятеля больше всего ранят войны, потому Папа римский пожелал мира к юбилею своего нахождения на посту. Он также напомнил людям о необходимости проявлять чувство сострадания. Кроме этого, нельзя забывать и о радостных эмоциях.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя Папу Франциска с годовщиной понтификата отметил схожесть взглядов по поиску мира на Украине и заявил о необходимости переосмысления отношений между странами.
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Ранее Папа римский Франциск в беседе с журналистами признался, что не готов отменить обет безбрачия для священников-католиков, однако допустил пересмотр целибата.
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