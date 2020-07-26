Папа Римский Франциск высказался о ситуации в Донбассе

Начиная с 27 июля Донецкая Народная Республика (ДНР) перейдет к полному прекращению огня. Такой шаг поприветствовал Папа Римский Франциск.

Во время воскресной проповеди на площади Святого Петра Папа Римский сообщил, что узнал о прекращении огня в Донбассе. Соответствующее решение приняла Трехсторонняя контактная группа.

«Я благодарю вас за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом многострадальном регионе», — процитировала пресс-служба Ватикана Франциска.

Он подчеркнул, что будет молиться за реализацию достигнутых соглашений. В том числе стороны должны начать эффективный процесс разоружения и разминирования. По мнению Папы Римского, прекращение огня — единственный способ укрепить доверие и заложить фундамент для примирения двух сторон.

Ранее начальник Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Синенков сообщил, что с 27 июля ДНР переходит к бессрочному прекращению огня. Дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе были согласованы 22 июля контактной группой. Режим тишины наступит после полуночи 27 июля.