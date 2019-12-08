Папа Римский Франциск признался в молитвах за «нормандский формат»

Саммит «нормандского формата» в Париже должен принести плоды мира на землю Восточной Украины. Об этом папа Римский Франциск заявил в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, признавшись, что просит об этом бога.

«Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как „нормандский формат“, для поиска решений болезненного конфликта, идущего уже годы на Восточной Украине. Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое», — заявил понтифик собравшимся.

«10 декабря война в Донбассе не закончится... Завышенные ожидания от „Нормандии“, как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — заявила между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

В то время, когда понтифик произносил свою проповедь в Ватикане и просил бога о мире на Украине, в Киеве на Майдане Незалежности собрался многотысячный митинг, на котором украинцы просили президента страны об обратном.

«Когда сегодня скепсис и страхи выводят людей на митинги против выдуманной „капитуляции“, давайте остудим запал и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями», — признала пресс-секретарь главы государства.

Встреча «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря. В ней примут участие главы России, Украины, Франции и Германии.