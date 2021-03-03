Папа Римский Франциск предрек новый всемирный потоп

Человечество ждет новый Всемирный потоп из-за изменений климата, если лидеры разных стран не отреагируют на таяние ледников и глобальное потепление. Об этом говорится в новой книге папы римского Франциска «Порок и добродетели». Отрывок из нее опубликовала газета Corriere della Serra.

«Он [Всемирный потоп] случится, если мы продолжим идти тем же путем», — считает глава католической церкви.

В Библии Ной пережил потоп благодаря своей добродетельности, напомнил папа римский. Для борьбы с изменениями климата, по мнению понтифика, в первую очередь властям стоит разобраться с несправедливостью и коррупцией.

При этом он заметил, что сам по себе потоп может быть мифом, но служит хорошим примером того, как Бог может обрушить свой гнев для борьбы с грехами людей.

Понтифик призвал простых людей и политиков к благоразумию. Он подчеркнул, что оно идет рука об руку с «сочувствием» к ситуациям, людям и миру.

В декабре Венеция пережила сильное наводнение. Вода тогда поднялась до рекордной за последние 50 лет отметки. Теперь возникла противоположная проблема — из-за отлива ее уровень в каналах снизился на 55 сантиметров. Часть из них и вовсе пересохла — гондолы и лодки теперь стоят у причалов. Почему это происходит, разбирался «360».