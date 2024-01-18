Мир 18 января 2024, 00:54 Папа римский Франциск назвал секс «даром божьим» Папа римский: секс без отношений может создать зависимость РИА «Новости»

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Папа римский Франциск назвал сексуальное удовольствие «даром божьим», которому серьезно грозит просмотр порнографии. Его процитировала газета L’Unione Sarda.

«Удовлетворение без отношений может породить формы зависимости», — отметил он.

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Понтифик призвал верующих перестать смотреть порнографию в «защиту любови», чтобы выиграть битву против похоти. Он напомнил о целомудрии, назвав его добродетелью, которую не стоит путать с сексуальным воздержанием.

«Целомудрие выходит за рамки сексуального воздержания. Это воля никогда не обладать другим», — пояснил папа римский.

По его словам, любовь проявляется в уважении к другим, стремлении к их счастью и развитии сочувствия к их чувствам.

Перед Новым годом папа римский Франциск помолился о тысячах погибших в вооруженных конфликтах в 2023 году и призвал к совести тех, кто получает от этого выгоду.