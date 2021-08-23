Папа Франциск может отречься от Апостольского престола из-за состояния здоровья. Об этом написал итальянская газета Libero. Официальных заявлений пока не поступало.

По данным издания, причина кроется в состоянии здоровья понтифика, которому 4 июля была проведена хирургическая операция на кишечнике. Газета утверждает, что папа Франциск выразил намерение уйти в будущем декабре, ему как раз исполнится 85 лет. В этом возрасте Бенедикт XVI отрекся от престола.

Ранее Святой престол сообщил, что понтифику была проведена плановая операция из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. После нее он хорошо себя чувствовал и был в сознании. Операцию провели в римской клинике Агостино Джемелли.

Папа римский провел в больнице десять суток и 14 июля возвратился в Ватикан. Кроме того, весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты. Папа Франциск был избран на Апостольский престол в 2013 году. За это время он редко обращался к врачам.