«Панцирь-С1» сбил атаковавший российскую авиабазу в Сирии беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотник (БПЛА), при помощи которого боевики из Идлиба пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова привело РИА «Новости».

В понедельник в 12:30 средства контроля воздушного пространства базы обнаружили БПЛА, отметил Кулить.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы», — сказал контр-адмирал.

Пострадавших при происшествии или материального ущерба нет.

Кулить добавил, что авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что властям Соединенных штатов следует вывести свои войска из Ирака и Сирии, как они это сделали в Афганистане. По его словам, нет смысла оставаться в этих странах. Он выразил надежду, что США вместе с Турцией смогут работать над тем, чтобы в Сирии и Ираке, наконец, восстановился мир. Также к этой коалиции могут присоединиться Иран и Россия.