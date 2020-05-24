«Панцирь-С1» нанес серьезный ущерб репутации турецкого Bayraktar TB2 в Ливии

Нет никаких сомнений в том, что прямо сейчас в Ливии проходит самое горячее противостояние беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и новейших систем ПВО.

Турция активно применяет передовые беспилотники Bayraktar TB2 на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Ливийская национальная армия (ЛНА) в противовес им использует российские ЗРПК «Панцирь-С1», которые ей, вероятно, поставили Объединенные Арабские Эмираты.

Необходимо отметить, что с начала 2020 года удалось уничтожить 54 ударных беспилотника террористов, а те в свою очередь ликвидировали около девяти «Панцирей». Подчеркнем, что не каждый подобный случай был подтвержден другой стороной. Более того, ряд видеороликов, которые якобы свидетельствуют об уничтожении ЗРПК, больше напоминают компьютерную графику и монтаж, чем настоящую съемку. Данные видео были представлены протурецким информационным ресурсом Clash Report, который ранее уже был уличен в подтасовке фактов и монтаже.

Вышеуказанная статистика говорит о том, что каждая из сторон противостояния достигла определенного успеха в использование систем. Однако следует разобраться, кто из них несет большие финансовые потери в денежном эквиваленте.

При расчете используются расценки систем на конец 2019 — начало 2020 года.

Один экспортный ЗРПК «Панцирь-С1» стоит около 14 млн долларов, а беспилотный Bayraktar TB2 — 5 млн долларов. Исходя из этих данных получается, что союзники ЛНА в сумме потеряли около 85 млн долларов, а протурецкие силы — около 270 млн долларов.

Помимо денежных потерь, необходимо и упомянуть репутационные. Дело в том, что турецкие БПЛА принимали активное участие во всех громких конфликтах последних лет. Из-за этого возник тренд, что «Турция — повелительница БПЛА». Однако в свете вышеуказанных событий это выглядит совершенно иначе. Хоть беспилотники и производятся в автоматическом режиме, потеря 54 единиц нанесла серьезный удар по военно-промышленному комплексу Турции.

При этом потеря «Панцирей-С1», используемых в Ливии, не наносит урон репутации какой-либо одной стране, ведь они принадлежали РФ, ОАЭ и другим странам. Более этого, это послужило неплохой рекламой отечественных ЗРПК, так как комплексы, поставка которых осуществлялась около десяти лет назад, смогли уничтожить такое количество турецких БПЛА.

Иначе говоря, беспилотники Турции не продемонстрировали каких-либо впечатляющих результатов, чего нельзя сказать о российских ЗРПК. Если ЛНА в дальнейшем будет использовать более современные «Панцири», то результат будет еще выше.

С подробностями можно ознакомиться в материале Федерального агентства новостей.