Пансионат в Абхазии усилит меры безопасности после нападения на российских туристов

Пансионат «Самшитовая роща» в абхазской Пицунде, где в ночь на 15 июня произошло нападение на российских туристов, усилит меры безопасности. В результате стрельбы на территории пострадали два отдыхающих и сам нападавший — их жизням сейчас ничего не угрожает.

Об этом сообщили в пресс-службе пансионата со ссылкой на решение руководства. Сообщение процитировало РИА «Новости». Руководство призвало не накалять обстановку вокруг случившегося, потому что для разбирательства потребуется некоторое время.

«Руководство санатория также планирует усилить меры безопасности на территории санатория ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее», — сказано в сообщении.

Стрельба на территории пансионата произошла около 00:20 15 июня. Местный житель подошел к компании россиян и начал приставать к девушкам. Когда его попросили не мешать, он достал пистолет и открыл огонь. Стрелял по ногам — в результате пострадали два мужчины. Один получил три ранения, другой — шесть. Пострадал и сам стрелок — осколок одной из пуль отрикошетил и зацепил его.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Россиянам оказали первую помощь в Абхазии, а затем перевели в клинику в Сичи. Нападавшего взяли под стражу и госпитализировали в больницу Сухума.