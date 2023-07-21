Мир 21 июля 2023, 22:55 Панику Зеленского из-за бунта в ВСУ признали в США Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за бунта в ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых бойцов ВСУ приказам командования. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в блоге на YouTube.

«Лидерство Зеленского ставится под большое сомнение. <…> Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся идти в бой. Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — сказал Макгрегор.

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Украинские военные, как отметил полковник, охотно уходят к российским бойцам, которые хорошо с ними обращаются. Кроме того, это помогает солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов руководства и выжить.

Ранее группа бойцов ВСУ добровольно сдалась в российский плен на Запорожском направлении. Боевики вышли на связь по гуманитарной частоте, уточнил командир одного из подразделений ВС России. Эту частоту российские военные указывали в листовках, которые сбрасывали на позиции противника.