Панику вокруг ситуации на Украине в США назвали расплатой за желание получить помощь от Запада

Паника вокруг ситуации с Украиной, связанная с возможностью российского нападения, — это расплата за желание получить помощь от западных стран. Так рассудил журналист американского издания Time Саймон Шустер, сославшись на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение он выразил в Twitter.

Шустер предположил, что власти Украины решили воспользоваться сложившейся ситуацией, подыграть Западу и попросить еще больше помощи.

«Источник, близкий к Зеленскому, сказал мне, что США впервые предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, оценивая шансы на 80%. Украинцы на это не купились, но увидели возможность — „больше помощи, больше внимания“ — и подыграли. Теперь они сожалеют о слишком большом внимании к ним», — написал журналист.

Информация о якобы планируемом вторжении России на Украину активно продвигается Шустером в издании, в котором он пишет, — Time. Он сделал множество материалов на темы, связанные с напряженными отношениями России и Украины.