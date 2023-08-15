Мир 15 августа 2023, 15:08 Панику в НАТО из-за России заметили в США Кеннеди-младший заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией РИА «Новости»

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НАТО не сможет выдержать прямого военного конфликта с Россией, никто в альянсе не хочет вести боевые действия. Об этом телеканалу GB News сообщил представитель Демократической партии США Роберт Кеннеди — младший.

«Украинский конфликт стал разменной монетой в политической игре США, в которую втянули всех членов НАТО. Но если альянс осмелится начать военный конфликт против России, то не выдержит и развалится», — сказал он.

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Политик отметил, что в альянсе далеко не все страны настроены на участие в боевых действиях с Россией.

«Например, Греция. России противостоять не хочет никто. В то же время мир к ядерному кризису ведет неоднозначная политика США», — добавил Кеннеди-младший.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза вероятного начала ядерной войны ничуть не опаснее проблемы изменения климата.