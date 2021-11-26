«Паниковать не надо»: биолог Чумаков объяснил, почему новый штамм коронавируса не опасен

Человечество сможет справиться с новым африканским штаммом коронавируса с помощью модификации вакцин. Об этом ИА Nation News рассказал биолог Петр Чумаков.

Штамм B.1.1.529 появился в Южной Африке. Пока речь идет лишь о десятках случаях заражения, однако ВОЗ созывает экспертный совет, чтобы обсудить новый штамм.

Однако даже если штамм сможет «обойти» существующие вакцины, их можно будет модифицировать, как это регулярно делается с вакциной против гриппа, объяснил Чумаков.

«Можно создать вакцину, которая будет против него работать. Сейчас рекомендуется делать бустер (ревакцинацию) раз в полгода. Значит, потребуется делать бустер с помощью новой вакцины, точнее модификации. Сделать это очень просто: технология та же самая, подходы те же. Просто возьмут другой штамм. То есть получится фактически то же самое, что ежегодно происходит с гриппом. Паниковать не надо», — сказал биолог.