Паниковать из-за курса доллара не надо. Рубль стабилизируется

Обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется. Во-первых, начнут действовать меры правительства, а во-вторых, нефтяной рынок рано или поздно придет в порядок.

«Те меры, о которых заявило правительство, начнут реализовываться. <…> Власти всех стран начинают программу смягчения [ситуации на валютном рынке]. <…> Когда придет определенность на рынке нефти, тогда мы и увидим стабилизацию нашего курса [рубля]», — пояснил «360» руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Собеседник призвал не поддаваться панике до стабилизации мирового рынка нефти. Рубль имеет полную возможность откатиться обратно.

«Не нужно паниковать раньше времени. Всех денег мира все равно не заработать», — подытожил Шабанов и добавил, что рубль пока продолжает падать из-за отсутствия внятных новостей.

16 марта доллар превысил отметку в 75 рублей, а евро — в 84 рубля. Нефть продолжает дешеветь из-за отмены сделки России с ОПЕК.

Ранее РФ не смогла договориться с ОПЕК о регулировании добычи нефти. Москва отказалась снижать объемы добычи черного золота.