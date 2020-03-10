«Толком ничего не происходит, только базовые меры безопасности принимают. <…> Паники никакой», — заверила журналист.

По ее словам, школы работают, как и прежде, люди ходят в бары посмотреть футбол, а границы Каталонии пока открыты. Во всех аптеках есть антисептик и маски, а на прилавках супермаркетов — туалетная бумага, так как никто не скупает их как сумасшедший. Бобкова заметила, что основной процент зараженных коронавирусом в Барселоне приходится на дома престарелых.

«Три или четыре дома престарелых целиком перезаражались», — обратила внимание журналист.