По словам мужчины, мера носит скорее рекомендательный и добровольный характер. Пропусков нет, наказаний и санкций за прогулку в парке или выезд куда-либо не предусмотрено.

Храмы, музеи, спортивные клубы, кинотеатры, рестораны и большие универмаги закрыты. Продолжают работать торговые улицы, где много маленьких магазинов.

«Мы очень спокойный народ, но, конечно, мы тоже в шоке. Мы тоже не знаем, когда это все закончится. Но никакой паники нет, люди спокойно живут», — признался собеседник радиостанции.