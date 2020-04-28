«Паники нет, люди спокойны». Житель Осаки — о режиме ЧС в Японии
Житель Осаки Еси Юки Ониши рассказал радиостанции «Говорит Москва» о положении в Японии, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
По словам мужчины, мера носит скорее рекомендательный и добровольный характер. Пропусков нет, наказаний и санкций за прогулку в парке или выезд куда-либо не предусмотрено.
Храмы, музеи, спортивные клубы, кинотеатры, рестораны и большие универмаги закрыты. Продолжают работать торговые улицы, где много маленьких магазинов.
«Мы очень спокойный народ, но, конечно, мы тоже в шоке. Мы тоже не знаем, когда это все закончится. Но никакой паники нет, люди спокойно живут», — признался собеседник радиостанции.