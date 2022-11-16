Эксклюзив 16 ноября 2022, 17:55 Паника в городе. Российский турист поделился кадрами с места ночного взрыва в Стамбуле Российский турист рассказал о ночном взрыве в Стамбуле

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Российский турист, живущий в Стамбуле, поделился с «360» видео с места ночного взрыва, который унес шесть жизней. По словам мужчины, взорвались в итоге сразу две машины: первая загорелась, и пламя затронуло вторую.

Судя по кадрам, на месте страшного пожара образовалось огромное скопление людей. Многие снимали место происшествия на камеры телефонов. Сейчас, по словам туриста, в городе по-прежнему «есть паника».

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«Я выхожу в город сейчас и вообще не узнаю его — так мало людей. Может, конечно, не там гуляю, но это и к лучшему. Надеюсь, все это пройдет», — заметил он.

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По словам мужчины, местные жители еще не могут «отпустить ситуацию», которая произошла совсем недавно, 13 ноября. Тогда в результате теракта на оживленной улице Стамбула погибли шесть человек и еще десятки жителей пострадали. Турист отметил, что сразу после происшествия у всех выключили интернет и включили только утром — «в новостях ничего такого не говорят». У всех была паника, все пытались как-то связаться с родными.

«Жители боятся выходить на улицу, особенно в туристические зоны. Сейчас идет оцепление почти всех районов Стамбула, где большое скопление людей. Там много полицейских, почти у каждого проверяют документы, сумки, карманы», — поделился мужчина.

Он добавил, что недавно провожал друга в аэропорт до России и их обоих «досконально проверяли».