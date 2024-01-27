27 января 2024, 00:52
Паника в Европе. Россия нарушила планы Запада по Украине
Les Echos: Евросоюз не успевает поставлять технику на Украину
Евросоюз не успевает поставлять на Украину технику в необходимом количестве, и российская армия превосходит ВСУ по темпам перевооружения. Об этом написала французская газета Les Echos.
«В европейских столицах ощущается небольшая паника. <…> Учитывая, что перевооружение России происходит быстрее, чем ожидалось, заложенные на переходный период сроки необходимо сократить», — написало издание.
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Помощь, которую Украина получала изначально в срочном порядке, необходимо было перестроить на долгосрочную перспективу, считают авторы материала. Усилия Европы по наращиванию производства вооружения остаются «беспорядочными и нерегулярными», и в случае отказа США от поддержки, это приведет к катастрофическим последствиям для Украины.
Российская оборонная промышленность в несколько раз нарастила производство основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. Этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда.
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