Мир 06 февраля 2023, 10:02 Паника, падающие зеркала и качающиеся люстры. Появились первые кадры начала землетрясения в Турции Начало землетрясения в Турции спровоцировало панику в аэропорту

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Ряд провинций Турции пострадали от ночного землетрясения магнитудой 7,4. Кадры из аэропорта, мечети и общественного пространства в момент первых толчков опубликовали в Telegram-канале Zvezdanews.

На них видно, что во время начала землетрясения посетителей одного из турецких аэропортов охватила паника. Некоторые побежали из здания, другие столпились около несущих конструкций.

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Прихожане одной из мечетей показали, что из-за землетрясения в молельном доме начали раскачиваться огромные подвесные люстры со стеклянным декором. Причем амплитуда была достаточно большой. Судя по кадрам, верующие не покинули мечеть.

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Также появились кадры одного из общественных пространств, скорее всего, это магазин или кафе. Из-за подземных толчков в помещении обрушилось содержимое стеллажей. Также упала часть крупных вещей, стоящих на полу.

Землетрясение началось в 04:17 по московскому времени. Толчки ощущались в ряде регионов Турции и Сирии.