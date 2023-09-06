06 сентября 2023, 17:57
Паника началась в НАТО из-за стратегического удара России — СМИ
Express: в НАТО началась паника из-за удара России у границы блока
В НАТО началась паника из-за ударов России по стратегическим объектам на украинской территории, которые находятся неподалеку от границы входящей в альянс Румынии. Об этом сообщило британское издание Express.
«Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику», — отметили авторы публикации.
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Ключевую инфраструктуру Украины поразили в портах Рени и Измаил. Расположенные на Дунае объекты превратились в жизненно важный транспортный узел республики, подчеркнули в материале.
Как напомнили «Известия», Данилов заявил, что Украина якобы усилит НАТО, если станет членом Североатлантического альянса.
Россия
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