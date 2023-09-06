Мир 06 сентября 2023, 17:57 Паника началась в НАТО из-за стратегического удара России — СМИ Express: в НАТО началась паника из-за удара России у границы блока РИА «Новости»

Читать 360tv в

В НАТО началась паника из-за ударов России по стратегическим объектам на украинской территории, которые находятся неподалеку от границы входящей в альянс Румынии. Об этом сообщило британское издание Express.

«Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику», — отметили авторы публикации.

Реклама

Ключевую инфраструктуру Украины поразили в портах Рени и Измаил. Расположенные на Дунае объекты превратились в жизненно важный транспортный узел республики, подчеркнули в материале.

Как напомнили «Известия», Данилов заявил, что Украина якобы усилит НАТО, если станет членом Североатлантического альянса.