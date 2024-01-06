Мир 06 января 2024, 19:36 Паника началась в Европе после ударов России по Киеву Эксперт Меркурис: российские удары по Киеву вызвали панику в Европе РИА «Новости»

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Страны Европейского союза запаниковали после ракетных ударов ВКС России по военным объектам на Украине. Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Россия перегрузила американскую и европейскую ПВО масштабными атаками, которые наносятся с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники», — уточнил он.

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Эксперт отметил, что российские военные еще не применяли для атак одну из самых разрушительных ракет — «Циркон». Он напомнил, что ее траекторию невозможно предугадать, поэтому можно только представить себе, что произойдет при ее запуске.

По мнению Меркуриса, разрушительные атаки по стратегическим объектам ВСУ продолжатся, причем для них будут использовать наиболее продвинутые вооружения России.

Ранее ВС России усилили удары по украинским военным объектам после обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря.