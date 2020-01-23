«Паника, я никогда не видел ничего подобного»: стрельба раздалась в центре Сиэтла

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Сиэтле. Минимум один человек погиб. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Стрелку удалось скрыться, его разыскивает полиция.

Звуки выстрелов раздались в центре города — в «Макдоналдсе» на Пайн-стрит, сообщил телеканал KFDM. По словам очевидцев, всего раздалось около 40 выстрелов. Услышав их, люди кинулись врассыпную.

«Это была чистая паника. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал один из свидетелей случившегося.

«Детективы проводят расследование после того, как шесть человек были ранены выстрелами, один из них — смертельно. Подозреваемый скрылся с места происшествия», — заявили в полицейском департаменте Сиэтла.

Представитель пожарной охраны города уточнил, что в тяжелом состоянии находятся 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Состояние еще троих мужчин в возрасте от 21 до 35 лет медики оценивают как стабильное. Сведений о погибшем нет.

Полиция перекрыла близлежащие к месту происшествия улицы, а мэрия попросила избегать района, где произошла стрельба.