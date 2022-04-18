Паническое бегство Байдена от пасхального кролика попало на видео

Человек в костюме пасхального кролика напугал президента США Джо Байдена во время его выступления перед прессой. Бегство американского лидера от ростовой куклы попало на видео и распространилось в Сети.

История произошла во время общения Байдена с представителями СМИ на традиционных праздничных гуляниях у Белого дома в честь Пасхи. Речь президента прервал символ праздника кролик Банни, в тот момент Байден говорил о ситуации вокруг Пакистана и Афганистана.

На видео видно, как глава Белого дом вскрикивает при виде огромного кролика, а когда человек в плюшевом костюме раскидывает руки для объятий, Байден спешно уходит в противоположную сторону. Информация появилась на сайте The Independent.

Оплошности американского президента не остались незамеченными, американская пресса перестала скрывать плохое состояние главы государства. Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что Байдена стали «топить» свои же — администрация, служба протокола и либеральные СМИ, которые в 2020 году протащили его на пост президента.