Мир 11 декабря 2022, 04:26 Пандемию коронавируса назвали причиной усугубления кризиса с опиоидами в США Меэксперты в США назвали пандемию коронавируса причиной усугубления кризиса с опиоидами Unsplash

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Пандемия коронавируса привело к увеличению числа случаев передозировок опиоидными препаратами в США. Такое мнение выразили в разговоре с РИА «Новости» американские медицинские эксперты.

«К сожалению, пандемия усугубила социальную изоляцию для миллионов американцев, в том числе для людей с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов», — заявил профессор эпидемиологии и медицины при Университете Джона Хопкинса Калеб Александер.

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Как пояснили специалисты, во время лечения зависимых от психоактивных веществ людей стараются не оставлять одних. При пандемии власти призывали всех не выходить лишний раз на улицу. Если человек с зависимостью от опиоидных препаратов оставался в одиночестве, то ему некому было вызвать скорую помощь в случае передозировки.

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По данным Центров по контролю за заболеваниями, в период с 2019 по 2020 год количество смертей от передозировки увеличилось на 30%. Такой показатель стал рекордным. В 2021 году цифра выросла еще на 15%. Ситуацию усугубляло и закрытие некоторых медицинских учреждений во время пандемии.