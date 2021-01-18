Пандемия увеличила риск распространения грибкового заболевания

Как рассказал изданию заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, Candida auris сложно лечить и диагностировать.

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — сообщил он.

Высокий риск заразиться существует у тех пациентов, в чье тело вставлены трубки для кормления и дыхания, а также разные катетеры. Грибок уже приобрел устойчивость к имеющимся лекарствам. Для идентификации Candida auris нужны масс-спектрометрия и другие методики, приборная база для которых есть в распоряжении только крупных центров.

Ученые предупредили, что если не начать контролировать процесс, то позже грибок, возможно, будет уносить десятки тысяч жизней каждый год.

Что касается пандемии коронавируса, то представительница ВОЗ в России уточнила, сколько человек заразен при подтвержденном COVID-19.