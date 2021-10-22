Пандемия привела к росту социального напряжения

Глобальный кризис, который вызвала пандемия, усилил внимание к проблемам неравенства, социального и монетарного. Разрыв между богатыми и бедными становится все больше.

К такому выводу эксперты в рамках российско-французской конференции по социальным проблемам «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» в НИУ ВШЭ.

Профессор социологии Университета Люксембурга, научный сотрудник Центра социологических исследований изменений Парижского института политических исследований Луи Шовель заявил, что в последние годы усиливается экспансия богатства, оно концентрируется в узких группах. Об этом написал РБК.

Индекс TWIR демонстрирует разрыв между сверхбогатыми и среднестатистическими жителями страны. Этот показатель говорит о том, сколько годовых зарплат обычных людей составляет состояние 1% богатейших граждан государства. Наибольше разрыв представлен в США. Там состояние одного очень богатого жителя равно примерно 180 годам получения доходов среднего жителям. В 1990-х речь шла о 80 годах.

Среднестатистическому китайцу нужно работать 140 лет, чтобы получить 1% состояния одного сверхбогатого соотечественника. Показатель в КНР вырос больше чем вдвое за последние 20 лет. В России сверхбогатство можно заработать за 110 лет. Такая же картина складывается во Франции, Нидерландах, Австралии.

Шовель пожаловался, что изучение России осложняется тем, что у исследователей мало данных о сверхбогатых россиянах. Он объяснил это тем, что в РФ принято скрывать масштабы богатства.