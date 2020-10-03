Пандемия, пожары, наводнения и конфликты. История катастроф 2020-го

Пандемия коронавируса, режим самоизоляции по всему миру, масштабные лесные пожары, конфликты между странами и акции протеста — 2020-й год стал богатым на страшные события. Самые громкие ситуации текущего года — в материале «360».

Огненный шторм в Австралии

В конце декабря 2019 года в Австралии вспыхнули лесные пожары, которые продолжились с приходом 2020-го.

Огонь уничтожал десятки тысяч квадратных метров леса. Дым доходил до Южной Америки. Но уже в середине января погода преподнесла новый «сюрприз» — на страну обрушились дожди, которые спровоцировали наводнение.

Пандемия коронавируса

В январе 2020-го мир облетели новости из Китая. В стране был обнаружен ранее неизвестный вирус. Количество зараженных новой инфекцией росло с каждым днем. Вскоре вирус вышел за пределы страны и распространился по всему миру.

Источник фото: РИА «Новости»

Страны закрывали границы, вводили карантинные меры внутри государств, в частности режимы самоизоляции. Людей переводили на удаленный режим работы, а школьников и студентов на дистанционное обучение. Весь мир столкнулся с пандемией коронавируса.

Вирус не щадит никого: в списке зараженных, как обычные граждане, так и спортсмены, актеры и политики. На сегодняшний день жертвами COVID-19 стало уже больше миллиона человек по всему миру.

США. #BLM

В мае США накрыла волна протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб при жестком задержании полицией — правоохранитель удерживал его коленом, когда тот лежал на асфальте.

Массовые акции протеста быстро переросли в беспорядки. Дошло до того, что в некоторые города были введены войска. Вслед за Штатами к акции присоединились и страны Европы. В соцсетях появляется хэштэг BLM (Black Lives Matter). Участники движения выступают против всего, что, по их мнению, имеет отношение к расизму. Уничтожаются памятники, переименовываются бренды, новые поправки вводятся даже в отбор фильмов на премию Оскар.

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Это далеко не все, чем успел напугать 2020-й. В мире в этом году также полыхали пожары в США, сейчас горят леса в Воронежской области, прогремел страшный взрыв в Бейруте, начались протесты в Белоруссии, произошла ситуация с Алексеем Навальным, начался конфликт в Нагорном Карабахе.