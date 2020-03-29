Глава оргкомитета летней Олимпиады-2024 Тони Эстанге заявил, что пандемия коронавируса окажет влияние на подготовку и организацию Игр в Париже. В первую очередь, речь идет о финансовых проблемах, которые коснутся потенциальных спонсоров и партнеров.

В интервью газете Le Dauphine он сообщил, что оргкомитету придется пересмотреть все планы из-за того, что Олимпиада в Токио будет перенесена на более поздний срок. Смещение олимпийского цикла непременно повлияет на подготовку к Олимпиаде-2024. Однако Тони Эстанге выразил уверенность, что «мы сумеем адаптироваться», хотя пандемия скажется на потенциальных спонсорах Игр-2024.

«Кризис затронет определенное количество секторов бизнеса. Прежде чем рассматривать партнерские отношения, некоторым компаниям придется дать время для восстановления. Пандемия оставит свой след, но наш проект будет развиваться», — пообещал глава оргкомитета.

24 марта стало известно, что из-за коронавируса Олимпиада в Токио будет перенесена, и состоится не позже лета 2021 года. До пандемии Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа