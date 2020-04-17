Пандемия мешает депортации в Россию эсесовца, виновного в убийстве 27 тысяч человек

COVID-19 препятствует Канаде начать рассмотрение дела о возможности депортации бывшего эсесовца Гельмута Оберлендера. В России его подозревают в причастности к убийству более 27 тысяч человек.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анну Пейп. «Большая часть дел IRB была затронута пандемией, все личные слушания и урегулирования дел были приостановлены до дальнейшего распоряжения», — указала она.

«Офисы IRB закрыты для публики, там присутствуют только служащие, которые оказывают наиболее важные услуги. Отдел по иммиграции продолжает рассматривать задержания и проводить некоторые слушания по существу только для задержанных лиц… Но эти меры отдела по иммиграции не касаются дела господина Оберлендера, поскольку он не задержан», — отметила представитель IRB.

Анна Пейп уточнила, что пока в ближайшее время подвижек по этому делу нет. Для начала должны пройти слушания, после которых следует решить, обоснованы ли обвинения против Оберлендера. Только после этого IRB примет решение о депортации.

По данным СК РФ, 11–12 августа 1942 года подразделения СС, в которых служил Оберлендер, под предлогом переселения согнали в район поселка Змиевская балка около 27 тысяч человек, которых после расстреляли. Немец также подозревается и в пособничестве массовому убийству детдомовцев в Ейске (Краснодарский край) в октябре 1942 года.

Российские следователи в феврале этого года запросили у Канады материалы по делу Оберлендера. Самого подозреваемого лишили гражданства Канады в 2017 году из-за того, что он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов. 97-летний немец входит в список десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.