Пандемия коронавируса усугубила эпидемию психических заболеваний в США

Пандемия коронавируса в США стала причиной, по которой все больше американцев обращаются к психиатрам и психотерапевтам, считают исследователи. Об этом написали NEWS.ru.

По данным компании NAIF, занимающейся организацией массовых мероприятий с участием популярных спикеров, психические расстройства стали одной из самых «трендовых» тем в американском обществе именно во время пандемии.

«То, что психическое здоровье выбилось в тренды, не удивляет. Социальное дистанцирование эту проблему только усугубило. Люди ушли на удаленную работу, и это вызвало множество психических расстройств. Разгребать последствия придется еще много лет», — считает глава компании Аннет Найф.

Ее слова подтверждают местные специалисты. Издание поговорило с психотерапевтом Натальей Ткаченко, которая проживает в США и работает в одной из клиник в штате Миссисипи. По словам Ткаченко, количество пациентов за последние два года действительно резко возросло. По ее мнению, пандемия коронавируса и связанный с ней постоянный стресс стали триггером для многих людей, у которых ранее психические расстройства не проявлялись.

«Настоящих психопатов — которых видно невооруженным глазом — в любом обществе в мире в целом лишь около 4%. Остальные — это так называемые „пограничники“. Сильные и постоянные стрессы, тяжелое детство, нервное окружение способствуют тому, что у человека развивается психоэмоциональное расстройство. И если стрессовые факторы не ослабевают, человек в какой-то момент может перейти эту границу», — поделилась врач.