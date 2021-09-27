Пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни почти в 30 странах

Продолжительность жизни в 27 странах, включая Соединенные Штаты и большинство европейских государств, снизилась на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт издания International Journal of Epidemiology со ссылкой на исследование Оксфордского университета.

По данным аналитиков, более чем на год в 11 странах зафиксировали снижение продолжительности жизни среди мужчин, а в восьми — среди женщин. Сотрудники университета выяснили, что пандемия коронавируса нанесла особенно сильный удар по США и Литве. Продолжительность жизни там уменьшилась на 2,2 и 1,7 года соответственно.

В начале сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии Всероссийской недели охраны труда рассказала, что около трети жителей РФ умирают в трудоспособном возрасте. По словам заместителя председателя правительства, подавляющее большинство из них — мужчины.

За все время пандемии SARS-CoV-2 в мире зафиксировали почти 232 миллиона случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом умерли 4 748 539 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.