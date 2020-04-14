Главы Евразийского экономического союза принимают участие в видеоконференции, где обсуждают пандемию коронавируса. Один из выступающих — президент России Владимир Путин. Он отметил негативное влияние коронавируса на жизнь всего населения планеты.

Основная тема заседания ЕАЭС — совместная борьба с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. По итогам встречи участники примут совместный документ.

Путин заявил, что считает важным сотрудничество между государствами ЕАЭС. Он отметил, что пандемия отрицательно сказывается на многих сферах жизни. В частности, на социальной области и экономике.

В сложившихся условиях люди не могут свободно передвигаться, почти приостановлена торговля, глобальные финансовые и сырьевые рынки подвержены волатильности. Глава государства добавил, что огромная нагрузка сейчас идет на систему здравоохранения. Путин также заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития. Об этом написало РИА «Новости».

По итогам конференции лидеры стран ЕАЭС призвали прекратить торговые войны, вооруженные конфликты в мире, а также отменить односторонние санкции.

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что организации нужно отказаться от доллара и рассчитываться с помощью национальных валют.

Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Молдавия имеет статус наблюдателя. Цель ЕАЭС — обеспечить продажу товаров, услуг, капитала в зоне свободной торговли.