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Пандемия и украинский кризис нарушили цепочки поставок в регионе — премьер Индии

Премьер Индии Моди: пандемия и кризис на Украине прервали цепочки поставок в регионе

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Пандемия и кризис на Украине стали причиной нарушения цепочек поставок в регионе. Об этом премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«ШОС нужно прилагать усилия для создания надежных поставок в регионе», — считает премьер Индии.

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Моди наметил несколько двусторонних переговоров на полях саммита. Он проведет встречи с президентами России Владимиром Путиным, Узбекистана — Шавкатом Мирзиеевым и Ирана — Ибрахимом Раиси.

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Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Индией увеличился за первые шесть месяцев 2022 года до 11,5 миллиарда долларов, то есть почти на 120%.

В ШОС, кроме Индии, входят Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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