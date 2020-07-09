Пандемия довела людей до «кожного голода»

Кори Флойд, профессор коммуникации в Университете Аризоны, считает, что каждый человек имеет свой уровень необходимых ему физических контактов. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но из-за карантина, вызванного коронавирусом, недостаток объятий и прикосновений почувствовали практически все. Этот феномен профессор Флойд назвал «кожным голодом».