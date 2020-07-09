Пандемия довела людей до «кожного голода»
Американские ученые выяснили, что из-за вынужденного нахождения дома во время пандемии коронавирусной инфекции, у человечества появился «кожный голод». Люди по всему миру стали реже видеться со своими близкими, и еще реже — обниматься. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Кори Флойд, профессор коммуникации в Университете Аризоны, считает, что каждый человек имеет свой уровень необходимых ему физических контактов. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но из-за карантина, вызванного коронавирусом, недостаток объятий и прикосновений почувствовали практически все. Этот феномен профессор Флойд назвал «кожным голодом».