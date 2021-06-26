«Пандемия бушует». Власти предупредили о сложной ситуации с ковидом в Москве

Москва заново переживает пандемию коронавируса. Она сейчас опять бушует в мегаполисе. SARS-CoV-2 мутировал и ударил с новой силой. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве. <…> Мы с вами победили, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5%. <…> Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль [, если бы не мутации], потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались», — приводит ТАСС слова Собянина.

По словам градоначальника, победить коронавирус поможет только быстрая масштабная вакцинация. Все остальное — временные меры. По его словам, если люди не будут делать прививки, то единственным выходом останется локдаун. Ранее Собянин получил вакцину повторно, так как уровень антител в его организме начал падать. Об этом пишет сайт Nation News.

Чтобы остановить распространение SARS-CoV-2, руководство Москвы ввело жесткие ограничения. С 28 июня в кафе или рестораны не будут пускать без QR-кода с информацией о прививке, антителах или отрицательном результате ПЦР-теста. Всех сотрудников сферы обслуживания обязали пройти вакцинацию под угрозой отстранения от работы, лишения зарплаты и отпуска.