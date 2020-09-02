Минздрав Турции объявил о втором пике пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции в Турции достигла второго пика первой волны. С таким заявлением выступил перед журналистами глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

«Пандемия продолжается, с каждым днем все больше случаев заражений. Мы переживаем второй пик первой волны. Анкара, Стамбул, Измир, Бурса все еще в ряду высокого риска», — приводит РИА «Новости» слова Коджи.

Также много новых случаев заражения, по его словам, наблюдаются в восточных провинциях страны — Шанлыурфе, Газиантепе, Эрзуруме, Мардине.

Министр привел данные, из которых следует, что в среду в Турции было зарегистрировано 1596 новых случаев заболевания COVID-19. Эта цифра суточного прироста самая высокая с 15 июня. За сутки от инфекции скончались 45 человек. Общее число заболевших превысило 273,3 тысячи граждан, с начала пандемии погибли 6462.

Наибольшее число случаев COVID-19 сейчас регистрируется в Анкаре. По словам Коджи, их в два раза больше чем в Стамбуле. Глава Минздрава добавил, что из-за возросшего числа заболевших сейчас больше работы идет над Анкарой, начали принимать меры, особенно в отношении социальной дистанции. Коджи также отметил, что вход в разные учреждения ограничен людям старше определенного возраста, при этом на повестке дня пока нет таких мер, как комендантский час.

Глава турецкого Минздрава подчеркнул, что говорить о потере контроля над пандемией нельзя, но есть провинции, в которых ситуация «пограничная».