Минобороны РФ заподозрило США в причастности к развитию пандемии COVID-19

Развитие пандемии коронавирусной инфекции позволяет предположить причастность американских спецслужб к ее возникновению и распространению. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны РФ, начальник войск биологической, химической и радиационной защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, написало РИА «Новости».

По его словам, рассматривается версия, что к появлению ковида имеет отношение Агентство США по международному развитию (USAID).

«Наши специалисты считают, что об этом говорит нетипичные для большого числа коронавирусов отличия в контагиозности и летальности, непредсказуемый характер эпидемического процесса, изменчивость геновариантов и неравномерность распространения», — заявил военный.

Кириллов подчеркнул, что появилось впечатление, словно уровень заболеваемости в отдельных регионах искусственно подпитывается вбросами новых вариантов вируса извне.

Ранее спикер Государственный думы Вячеслав Володин заявил, что США должны компенсировать убытки, понесенные мировым сообществом из-за пандемии COVID-19, написал RT.