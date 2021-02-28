Британский аэропорт «Хитроу» ввел «пандемический налог»

Лондонский аэропорт «Хитроу» ввел дополнительный сбор для вылетающих в связи с масштабными убытками из-за пандемии COVID-19. С апреля текущего года с пассажиров будут взимать 8,9 фунтов стерлингов (924 рубля), чтобы «покрыть стоимость операционных услуг».

Об этом сказано в заявлении руководства аэропорта, на который ссылается газета Evening Standard. Дополнительный сбор пришлось ввести из-за масштабны убытков, которые понес аэропорт из-за пандемии коронавируса.

В прошлом году когда из-за сокращения количества поездок и количества пассажиров «Хитроу» потерял два миллиарда фунтов.

«Аэропорт получает абсолютно нулевую прибыль от этих услуг. Деньги пойдут исключительно на покрытие затрат на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры, которая их поддерживает», — сообщил представитель «Хитроу».

Он добавил, что гарантировать целевое использование средства будут надзорные и регулирующие организации.

«Из-за низкого количество пассажиров в течение 2020 года из-за COVID-19 мы не покрыть расходы на предоставление некоторых услуг, что привело к повышению цен на 2021 год», — добавил представитель аэропорта.

Российское правительство в декабре минувшего года продлило программу поддержки авиакомпаний и аэропортов, пострадавшитх из-за ограничительных мер по коронавирусу.